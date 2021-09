Harry de Vries per 1 oktober de waarnemend burgemeester van Montferland

DIDAM/ ’S-HEERENBERG - Harry de Vries (65) is per 1 oktober de waarnemend burgemeester van de gemeente Montferland. Vanwege de langdurige afwezigheid van burgemeester Peter de Baat heeft de commissaris van de Koning besloten voor minimaal één jaar een waarnemer aan te stellen.

De Vries woont in Nijmegen en was hiervoor respectievelijk waarnemend burgemeester van de gemeente Scherpenzeel (bijna twee jaar) en van de gemeente Neerijnen (drie jaar), burgemeester van Lingewaard (zes jaar) en fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten (zeven jaar). Ook was hij directeur van de Gelderse Sportfederatie.

In 2013 struikelde De Vries in Lingewaard over fouten met onkostendeclaraties. Hij diende zestien onjuiste declaraties in en werd door het Openbaar Ministerie beboet voor oplichting en valsheid in geschrifte. Hij stapte destijds zelf op als burgemeester.

Zijn laatste klus in Scherpenzeel eindigde begin van dit jaar. Drie wethouders zegden het vertrouwen in hem op. Na zijn vertrek kreeg hij excuses van de gemeenteraad voor de beschadiging van zijn positie en persoon.

Hartklachten

Drie weken geleden liet burgemeester De Baat van Montferland weten zich te willen richten op zijn herstel. Hij kampt met hartklachten en heeft burn-outverschijnselen. Reden voor John Berends, commissaris van de Koning om snel te schakelen. Na gesprekken met onder meer de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Montferland en de fractievoorzitters volgt nu de aanstelling van De Vries.

De waarnemend burgemeester beschikt over alle bevoegdheden van een ‘normale’ burgemeester. Hij is voorzitter tijdens de gemeenteraadsvergaderingen en neemt de representatieve taken uitvoeren. De Vries zal zich in het bijzonder richten op ‘het verbeteren van het functioneren en samenwerking in en tussen de raad en het college en op begeleiding van het proces rondom de koersbepaling voor de toekomst van de gemeente Montferland’.

De Baat werkt aan herstel Burgemeester Peter de Baat wenst waarnemer De Vries in een persbericht veel succes. Zelf werkt hij ondertussen - onder begeleiding van de huisarts en de bedrijfsarts - verder aan zijn herstel. ‘Ik zoek daarin mijn weg en dat kost tijd. In die omstandigheden kan ik me helaas niet inzetten voor bestuur en inwoners van Montferland. Ik verwacht op termijn niet in de gemeente te re-integreren. Er wordt in Montferland een waarnemend burgemeester aangesteld. Deze zal voor langere tijd waarnemen’.

