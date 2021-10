Heb jij 'm ook voorbij zien komen? Een tornado raast langs Lobith

Donker én helder

Toch zat de schrik er even goed in, blijkt uit diverse berichten. Een inwoner van 's-Heerenberg zag dat aan de ene kant van haar huis de lucht heel donker was terwijl die aan de andere kant heel helder was. Iemand anders was zó onder de indruk van het geweld in de lucht, dat die vergat de opneemknop in te drukken bij het filmen.