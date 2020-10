Heeft Didammer (29) zijn 24-jarige vriendin nu wel of niet vermoord in zijn slaap?

Het onderzoek hiernaar bevindt zich namelijk in de afrondende fase, verwacht wordt dat dit medio november klaar is. Een maand later, in december, is dan de inhoudelijke behandeling van de zaak waarin deze vraag wél beantwoord wordt.



Het scenario van een zogeheten ‘slaapwandelmoord’ is dit voorjaar ingebracht door advocaat Jan Soentjens. In het Pieter Baan Centrum is vervolgens onderzocht of De R. in zijn slaap tot zijn daad kan zijn gekomen. Aan dit onderzoek moet nog de visie toegevoegd worden van een slaapdeskundige die is aangedragen door de verdediging. Ook moet het reclasseringsrapport over De R. nog worden geschreven, bleek tijdens de zitting van amper een half uur.