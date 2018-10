Hanneke Visser (95) schuifelt niet meer door haar Braamt

Draaimolen

Hanneke Visser, geboren in 1922 in Beek en op jonge leeftijd naar Braamt verhuisd, heeft sinds 1980 geen feest of evenement in Braamt meer overgeslagen. Ze was er altijd. Voormalig aannemer en goede vriend van Hanneke, Gerrie Buiting (76) herinnert zich het moment waarop Hanneke haar intrede in Braamtse gemeenschap deed. Daarvoor leed ze een anoniem en kluizenaarsachtig bestaan.



,,Het was kermis. Hanneke zat altijd en eeuwig in de draaimolen. Ze was daar niet weg te slaan. Toen heb ik tegen haar gezegd: ga eens mee naar de feestzaal. Ik heb er zo goed en kwaad als dat ging een dansje met haar gemaakt. Dat is een traditie geworden. Sindsdien heeft ze geen feestje meer overgeslagen.’’