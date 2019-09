Hekken om afbrokkelende kerktoren in Didam

Geconstateerd werd dat de stenen zo zacht zijn, dat directe actie nodig is: het plaatsen van hekken rond de toren om te voorkomen dat vallende brokstukken slachtoffers maken. De hekken komen op drie meter afstand rond de toren te staan. Ze worden maandag of dinsdag gebracht, waarna vrijwilligers ze neerzetten. De entree van de Mariakerk blijft bereikbaar via een soort ‘sluis’.



,,De hekken blijven staan tot het weer volledig veilig is rond de toren”, zegt Van Ree. ,,Wat we precies gaan doen om de kerktoren te herstellen wordt besloten op basis van het inspectierapport, dat we in de loop van komende week verwachten.”



Van Ree garandeert dat de andere vier kerken van de Gabriëlparochie in Beek, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam veilig zijn, evenals de zes kerken die worden afgestoten in Loil, Nieuw-Dijk, Kilder, Braamt, Stokkum en Nieuw-Wehl. ,,Daarmee is niets aan de hand.”