Helga kruipt door rioolbuis bij Zeddam om aangereden kat te redden

Koningsdag in de Liemers zit vol tradities

27 april ZEVENAAR - Koningsdag in de Liemers is er een vol tradities: een optocht met versierde fietsen, achter de harmonie en de schutterij aan, een aubade, de scouting die de vlag hijst zoals in Duiven, kleedjesmarkten, spelletjes en muziek. En vergeet niet het verpozen op de volle terrassen zoals in Doesburg of Didam.