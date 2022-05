Hemelvaartsdag is er voor de achtste keer Geglij in de Wei, wij proberen de schans vast uit

Deze dame geeft in de drogist de allerbeste adviezen: ‘Je kunt mensen echt verder helpen’

'S-HEERENBERG - Welke vraag je ook hebt over zelfzorggeneesmiddelen en medicijnen, de kans is groot dat Josine Hageman er een antwoord op heeft. De medewerker van Kruidvat in ’s-Heerenberg is namelijk de beste zelfzorgadviseur van Nederland. Een titel waar ze heel wat uurtjes voor heeft moeten blokken.

