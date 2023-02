Herinrichting Beek met bochtencircuit pakt nog niet lekker uit; gemeente gaat paaltjes plaatsen

Ze voelen zich soms net Max Verstappen, de automobilisten die de ‘chicanes’ (kunstmatige bochten) nemen tegenover supermarkt Coop in Beek. Het is het gevolg van de herinrichting van het dorpsplein. Een project waar bewoners bij zijn betrokken, maar dat niet overal goed is geland.

Astrid Weenink kan er met haar hoofd niet bij. Waar in andere dorpen de automobilist steeds vaker te gast is, vindt ze dat in haar eigen Beek de auto’s omarmd worden. Niet alleen hekelt ze de grote hoeveelheid parkeerplaatsen op het plein, ze merkt dat automobilisten zichzelf graag uitdagen door hard de chicanes door te gaan.



Met twee opeenvolgende bochten nabij de Coop en de grote parkeerplaats zou je denken dat de snelheid er flink uit gaat, maar de praktijk wijst anders uit. Ook de plek van twee bushaltes vindt Weenink, als chauffeur van de buurtbus, ongelukkig nu de weg niet meer kaarsrecht is.

Het nieuwe dorpsplein was in augustus vorig jaar klaar, maar werd onlangs nog aangeplant. Zo moet het geheel groener en levendiger worden en kan het parkeerterrein ook functioneren als plein bij evenementen.

Weg niet breed genoeg

Net op het moment dat Coop-medewerker Teun te Pas gevraagd wordt naar zijn mening over de verkeerssituatie, wordt het even spannend. Een auto en een vrachtwagen komen elkaar in een van de bochten tegemoet, maar de weg is niet breed genoeg. Dus gaat de auto aan de kant.

Daarmee komt deze terecht op het gedeelte voor voetgangers. Het zorgt volgens Weenink voor ‘levensgevaarlijke praktijken’. Volgens Te Pas valt dat wel mee. ,,Maar je moet wel goed opletten en een beetje geduld hebben. Ook als je vanaf de parkeerplaats de weg op wil gaan.”

Parkeerplaatsen voor de deur

Drogist Paul Hermsen ziet dat mensen in de nieuwe situatie ogen en oren tekortkomen. Zeker diegenen die vanaf de Sint Martinusstraat, op de hoek van zijn zaak, de Sint Jansgildestraat op willen rijden. ,,Ze hebben weinig zicht meer nu er voor de winkel twee parkeerplaatsen zijn bijgekomen. Is voor mij wel prettig, maar het had niet gehoeven.”

Zeker niet rustiger geworden

Hermsen hoopte dat het door de herinrichting van het plein rustiger zou worden in zijn dorp. ,,Maar ik zie nog steeds veel vrachtwagens die dit als een sluiproute zien. En zodra de Duitsers een vrije dag hebben, komen ze vanaf Elten deze kant op. Er wordt ook nog steeds te hard gereden.”

Weenink heeft inmiddels een goed gesprek gehad met een verkeersdeskundige van de gemeente. De bushaltes worden mogelijk iets verplaatst en er komen paaltjes bij de twee bochten. ,,Verder blijft het bij de oude situatie en ik heb me daar bij neer te leggen. Dit is allemaal bedacht mét de inbreng van inwoners. Ik heb de boot toen gemist.”

