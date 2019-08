Het geheim van albasten echtpaar Van Londen uit Didam? Geven en nemen en veel liefde voor elkaar

videoDIDAM - De vraag is: wat is het geheim van een huwelijk dat 75 jaar duurt? Kamerheer prof. dr. Daniël Wigboldus wil het horen van Herman (101) en Jet (98) van Londen uit Didam. ,,Mijn vrouw wil het graag weten’’, zegt de vertegenwoordiger van de koning, die een brief van Willem Alexander overhandigt.

Het echtpaar denkt geen seconde na. ,,Geven en nemen. En veel liefde voor elkaar.’’ De genegenheid straalt er vanaf bij de twee, die elkaar in het begin van de oorlog leren kennen in Sittard.

Achter het behang

Volledig scherm Elke avond voor het slapen gaan: een kusje. © theo kock persfotografie Ze trouwen in 1944, krijgen drie kinderen. Hij werkt na de oorlog bij de belastingdienst in Limburg, Amsterdam en Arnhem. Na zijn pensionering gaat het paar in zijn geboortedorp Didam wonen.



Echte liefde, maar ook dan is niet alles koek en ei. ,,Soms kan ik hem wel achter het behang plakken’’, vertrouwt Jet haar bezoek toe.

H.H. van Londen en H.J.J. van Londen-Rutten zijn een bijzonder stel. In de oorlog ontmoeten ze elkaar op de kermis in Sittard, waar oud-militair Herman als marechaussee wordt ingezet. In 1944, exact 75 jaar geleden, worden ze niet lang voor de bevrijding van Zuid-Nederland in de echt verbonden door een NSB-burgemeester.

Bijzondere middag

Het is een bijzondere middag in dit gewone Didamse rijtjeshuis. Fotografen, cameramensen, journalisten, hoogwaardigheidsbekleders, iedereen valt binnen en wordt gastvrij onthaald door trotse kinderen (drie), kleinkinderen (vijf) en achterkleinkinderen (vier) van het albasten echtpaar. Want zo schijnt het te eten, als je zo lang in de echt bent verbonden.

Niemand weet hoe vaak een 75-jarig huwelijk voorkomt, ook kamerheer prof. dr. Daniël Wigboldus niet. Hij is er namens de koning en overhandigt een persoonlijke brief van Willem-Alexander. Maar dat het een zeldzaamheid is, zo’n langdurig huwelijk, staat vast. En zeker als je weet dat de twee, uiteraard met hulp van mantelzorgers, nog zelfstandig wonen.

Limburgs meisje

Na binnenkomst vraagt de verslaggever: ,,Meneer Van Londen, hoe kwam u in de oorlog aan een Limburgs meisje?’’ De 101-jarige knikt begripvol en zegt: ,,Dat is een heel verhaal. Ik kom wel even naast je zitten, ik ben een beetje doof.’’

Wat volgt is een vlot lopend relaas over zijn leven als militair, zijn inzet als marechaussee voor de grensbewaking en zijn kortstondige loopbaan als mijnwerker. Na de oorlog gaat hij werken bij de belastingdienst. Eerst in Limburg, later in Amsterdam en Arnhem.