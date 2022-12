Het gevecht om Montferland is begonnen: Achterhoek en Liemers strijden om gunst van grensgemeente

Klacht over militaria­beurs in Didam leidt niet tot verbod: ‘Nazipropa­gan­da is daar niet te vinden’

DIDAM -Er komt geen verbod op de maandelijkse militariabeurs in de Markthal in Didam. De Werkgroep Herdenk Nazi’s Niet had daarom gevraagd, maar burgemeester Harry de Vries van Montferland ziet geen reden voor een verbod.

20 november