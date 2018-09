'Het is gek: Schenen op het voetbalveld wel beschermd, de schedel niet'

Ulenhof staat uitgebreid stil bij overlijden van 13-jarige voetballer

3 september DOETINCHEM - Het Ulenhofcollege in Doetinchem staat vandaag uitgebreid stil bij de dood van de 13-jarige voetballer Tijmen, leerling van de school. De jongen overleed zaterdag nadat hij tijdens een voetbalwedstrijd in 's-Heerenberg in botsing kwam met een andere speler.