Het jochie wil zo graag klimmen bij 't Peeske maar pa en ma zijn er echt op gekleed

Naast mij zat een gezin waarvan het kind, een jochie, verontwaardigd zei: ‘Maar ik wil klimmen!’ (Naast ’t Peeske is een mooie speeltuin met houten kliminstallaties.) Hij had er beslist op gerekend, dat kon ik wel horen. Pa leek er weinig trek in te hebben. Die zat op z’n mobieltje te kijken en info door z’n pupillen te persen alsof hij angstvallig de cryptokoers checkte.

Zijn frêle vrouw was ook niet op enig enthousiasme te betrappen en had met haar kekke kokerrokje bepaald niet het klimkloffie aan om met zoonlief de bomen in te klauteren. Onberispelijke ouders, verfijnd, dure kleren, ongeschikt voor de speeltuin, het jongetje: duidelijk een wildebras die voor de duvel niet bang leek.

Spokentochtvereniging

‘Geadopteerd?’ schoot het door me heen. Dit dagje uit, dit uitje werd niet gefruit. Ik had met hem te doen. Intussen was ik erachter gekomen dat Beek een spokentochtvereniging heeft en ik dacht meteen: Dát is wat voor mij. Ik las dat het verboden was om de ‘spoken’ aan te raken. Na ja, als ze dan zelf ook niet te dichtbij komen, kan ik ze tijdens het schrikken ook niet spontaan een hoek verkopen.

Kon ik het jongetje maar meenemen. Zou hij bang worden, of niet? Vind ik zelf griezelen leuker, of mensen de stuipen op het lijf jagen? Ik denk het laatste. Het jochie waarschijnlijk ook. Ik hoorde hem zeggen: ‘Oh mama, kijk, wat een grote spin zeg, daar bij je hand’, en mama gilde spontaan alle slapende bosuilen uit de boom.



Ik schoot in de lach. Ik zag namelijk aan het olijke koppie, dat hij het had verzonnen. Het was een verzetsdaad. Tsja, als het uitje niet gefruit wordt, moet je maar een poets bakken …