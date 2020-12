Het voetbalmuseum van Fred werd geopend door Louis van Gaal: ‘Het was een langgekoesterde droom’

Doordeweeks werkt u op kantoor als administratief medewerker. In het weekend geeft u rondleidingen in uw eigen museum.

,,Op 1 juli 2017 werd een langgekoesterde droom realiteit: een voetbalmuseum, in onze tuin. Precies 11 meter lang, de afstand tot de strafschopstip, en de breedte van het keepersgebied: 5 meter. Het Home of Football is gevuld met voetbalitems die ik een leven lang heb verzameld.”