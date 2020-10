Hier komen veel coronaschermen vandaan: ‘We draaiden vier keer zoveel omzet’

Die vraag stelde lezer Antoon Driessen uit Lichtenvoorde terecht. We gingen op onderzoek uit en kwamen terecht bij een bedrijf in ’s-Heerenberg, in de Achterhoek, vlak bij de Duitse grens.

Bij Novoplast kenden ze vooral in maart en april topdrukte, maar ook nu leveren ze nog steeds schermen die je kunt ophangen of neerzetten. Onlangs nog bijna 5000 stuks aan het Maaswaal College in Wijchen of tientallen aan een basisschool in Veenendaal.

Volledig scherm Vestigingsmanager Melvin van de Kraats met een coronascherm. © Jan van den Brink

Bij Novoplast groeit het plastic uiteraard niet aan de boom. Dat wordt geïmporteerd. ,,Vanuit allerlei landen, maar vooral uit Rusland, Bulgarije en Spanje’’, zegt vestigingsmanager Melvin van de Kraats. ,,Mensen kennen het als plexiglas, maar het is eigenlijk acrylaat.’’

Het benodigde acrylaat komt op reusachtige pallets binnen in de fabriekshal in ‘s-Heerenberg en wordt dan op maat gezaagd en geleverd. Van de Kraats legt een grote plaat van ongeveer 2 bij 4 meter klaar. Hij programmeert een machine die precies weet waar de gaatjes moeten komen. ,,Dit worden platen van 1 bij 1 meter. De gaatjes zorgen ervoor dat de klanten de schermen gelijk kunnen ophangen.’’

Het bedrijf kon de vraag nog maar net bijbenen. ,,We hadden twee keer zo veel werknemers rondlopen om alles op tijd de deur uit te krijgen.’’ Veel bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden, maar dat probleem heeft Novoplast uiteraard niet. ,,We draaiden in de drukke maanden vier keer zo veel omzet als dat we normaal gesproken deden.’’ Gemiddeld kost een coronascherm ‘ongeveer zes tientjes’.

Volledig scherm Van de Kraats legt een grote plaat klaar om gefreesd te worden. © Jan van den Brink