Hoe deze kapper uit Didam tegenstander werd van Zlatan: ‘Het waren zes mooie dagen’

Een tuinhuisje van twee bij drie meter is al vier jaar het werkdomein van Akif. Op het eerste oog lijkt het een mancave, met voetbalfoto’s, -sjaaltjes en -shirtjes aan de muur. Maar een grote stoel in het midden verraadt dat we in een kapperszaak zitten.



Vijf dagen per week werkt hij in dit hok, maar om het weekend rijdt de Didammer naar Amsterdam om Ajax-speler Mohamed Daramy te knippen. Eind vorige maand was hij als kapper te gast in het spelershotel van het nationale team van Marokko.



Met gevoel voor understatement: ,,Soms is het wel fijn om even uit het tuinhuisje te zijn.”