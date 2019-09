Hotel Wapen van Zeddam maakt plaats voor appartementencomplex ouderen en starters

Nieuwe sporthal gaat Loil ruim een miljoen kosten

LOIL - De nieuwe sporthal in Loil vergt een investering van ruim een miljoen euro. Het is het duurste deel van het plan van het het dorp om de leefbaarheid op peil te houden. Een nieuw dorpshuis De Zomp, een begeleid wonen project in de pastorie, de kerk die voor cultuur wordt ingericht en kleine woningbouwprojecten completeren het toekomstbeeld van en voor het dorp.