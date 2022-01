Hugo de Jonge over uitspraak Hoge Raad: ‘100.000 woningen per jaar niet op losse schroeven, bouwvertraging wél reëel’

Gemeenten en ontwikkelaars zijn in rep en roer sinds de Hoge Raad eind november een oordeel velde in een zaak tussen de gemeente Montferland en een franchisenemer van Albert Heijn. De gemeente verkocht het oude gemeentehuis in Didam aan een projectontwikkelaar, terwijl de franchisenemer hier ook kans op had willen maken.



De Hoge Raad oordeelde dat een gemeente die grond wil verkopen, alle (potentiële) kopers een eerlijke kans moet geven om mee te dingen. Door dit arrest moet het gerechtshof zich weer opnieuw buigen over de ‘kwestie Didam’.