Huib woonde zelfs even op kasteel ’s-Heerenberg: ‘Ik kan je vertellen dat het best tegenvalt’

,,Ik ben hier een endje verderop in een van de Muntwalwoningen geboren. Ik woon al mijn hele leven in deze buurt en 38 jaar in dit huis. We hebben ooit een paar jaar op een flatje gewoond, maar toen zijn we toch weer hier terechtgekomen. Uiteindelijk is dit het mooiste stukje van ’s-Heerenberg. Als je voor de eerste keer hier komt, begrijp je niet dat het hier zo mooi is, laat ik het zo zeggen. Het is gewoon grandioos hier.