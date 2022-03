Huis Bergh mogelijk mooiste kasteel van Nederland

33 uur durende carnavals­ma­ra­thon voor het goede doel: ‘Fantas­tisch hoe iedereen een steentje bijdraagt’

’S-HEERENBERG - Met een liefst 33 uur durende onafgebroken carnavalsmarathon, drie keer het gekkengetal, is dit weekend in ’s-Heerenberg geld ingezameld voor Stichting Bergh in het Zadel. ,,We willen mensen een hart onder de riem steken en tegelijkertijd geld ophalen voor kankeronderzoek.”

20 februari