Huizen vol rook door brandende auto’s onder carport in ’s Heerenberg

Nieuwe ‘me­ga-prik­post’ in Zevenaar begint met één priklijn: eerste weken vooral ouderen naar sporthal

31 maart ZEVENAAR - De nieuwe XL-prikpost in de Zevenaarse sporthal Lentemorgen begint dinsdag met één priklijn. Er zijn in totaal acht priklijnen ingericht, waarbij er acht mensen tegelijk gevaccineerd zouden kunnen worden. Die capaciteit wordt niet meteen volop benut. ,,De bottleneck is de levering van het AstraZeneca-vaccin”, zegt GGD-woordvoerder Adwin Peeks.