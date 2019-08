‘Illegaal vuurwerk bij privé-feestje schaadt imago branche’

Mart (16) uit Doesburg en Xiao Yan (14) uit Stokkum zeilen mee met de wereldtop in Polen

15 augustus KRYNIKA MORSKA (Polen) - Mart Kegel (16) uit Doesburg en Xiao Yan Giskes (14) uit Stokkum zijn al twee jaar een team in de Cadet, een tweemans jeugdzeilboot. De sporters presteren zo goed dat ze bij het wereldkampioenschap Cadet-zeilen in Polen als twaalfde eindigden van de 62 jeugdteams. Het best presterende team van de zeven deelnemende Nederlandse koppels.