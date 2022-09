In de weggeefwinkel van Renate wordt het steeds drukker: ‘Die glimlach, daar doe ik het voor’

Zwemmen bij de oosterbu­ren: Zwembad in Elten 9 weken dicht om gasreke­ning te drukken

ELTEN - Even zwemmen in grensdorp Elten zit er deze winter niet in voor inwoners van de Liemers en Achterhoek. Het Eltense Bürgerbad sluit tussen 23 december en 24 februari om het elektriciteits- en gasverbruik te verminderen.

14 september