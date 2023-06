In Montferland een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Honderd plaatsen bij Gouden Handen voor langpar­keer­ders in 's-Heerenberg

Om parkeeroverlast in het centrum van 's-Heerenberg tegen te gaan, wil het college van burgemeester en wethouders van Montferland de komende vijf jaar een groot terrein huren bij Gouden Handen. Op het terrein is ruimte voor honderd parkeerplaatsen. De huursom bedraagt 60.000 euro per jaar.