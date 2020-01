Inbrekers slijpen gat in dak van vishandel in 's-Heerenberg en nemen autosleutels mee

video Basis­school­kin­de­ren Didam zamelen geld in voor Australië: ‘Geen lege fles meer te vinden’

16 januari DIDAM - Trotse kinderen in Didam. De afgelopen dagen gingen ze langs de deuren om lege flessen in te zamelen. Er is ruim 550 euro opgehaald voor Australië, dat geteisterd wordt door bosbranden. ,,In Didam is geen lege fles meer te vinden”, vertelt Pien (11).