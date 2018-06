Inwoners Azewijn en Netterden zonder water door leidingbreuk

De ‘Nanaten’ van vader Naatje in Didam vieren eens in zeven jaar samen feest

8 juni DIDAM – Het begon ooit met Bernardus Peters, geboren in 1851 in de buurtschap Greffelkamp. Zijn naam werd afgekort tot Nardus en later Naatje. Vader Naatje trouwde met moeder Miet en samen kregen ze acht kinderen. Inmiddels heeft de naamgever van Didams grootste en bekendste familie 911 nazaten, of beter gezegd ‘Nanaten’. Zondag 10 juni komen er zo’n 350 samen in de markthal in Didam.