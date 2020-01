Inwoners Emmerik zitten niet te wachten op militaire voertuigen uit Achterhoek: ‘In Duitsland ligt dit gevoelig’

video Stoempen in het Bergherbos: dit is de vernieuwde mtb-route

10:06 ’s-HEERENBERG - De mountainbikeroute Montferland is vernieuwd en wordt vandaag officieel heropend bij Specialized in ’s-Heerenberg. Verslaggevers Jesse Reith en Rick Aalbers fietsten de 26 kilometer lange route al en delen hun bevindingen. ,,Dit is prachtig! Bijna geen meter is vlak.”