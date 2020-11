Jan is voor de laatste keer hulpsinterklaas, maar zónder intocht: ‘Het is niet anders’

In Loil en Nieuw-Dijk gaat carnaval altijd door, ‘net als Kerstmis en Pasen’

23 oktober LOIL/NIEUW-DIJK – Carnavalsverenigingen De 11jes uit Nieuw-Dijk en De Vrolijke Drammers uit Loil zetten nog geen streep door het carnaval. Al is nu wel duidelijk dat het geen carnaval wordt als in andere jaren. ,,De optocht en het grote feest kunnen niet doorgaan, maar als er een mogelijkheid is om iets anders te organiseren, dan doen we dat.”