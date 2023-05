Jan spaart al 45 jaar ansichtkaarten van Montferland: hij vindt ze tot in Amerika

MET VIDEO Cruciaal kruispunt in Wester­voort dicht, drukte valt mee: ‘Maar er moet nu niets op A12 gebeuren’

De Rivierweg in Westervoort is het hele weekeinde dicht voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente spreekt over een goed voorbereide klus op een cruciaal kruispunt. ,,Mensen zijn vroegtijdig geïnformeerd.”