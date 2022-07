Jaren cel voor brute overval op kwetsbare man in ’s-Heerenberg: slachtoffer raakte geldkistje met 13.000 euro kwijt

Brute overvaller die kwetsbare man knevelde in ’s-Heerenberg wist van goedgevuld geldkistje

’S-HEERENBERG - De brute overval op een kwetsbare man in ’s-Heerenberg, op 19 augustus vorig jaar, was een ‘inside job’. Daarvan is justitie overtuigd, omdat bijna niemand wist dat de betreffende man veel geld in huis had.

