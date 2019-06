Jaren na de laatste chemo kookt Marcel voor zwemheld Maarten: ‘Hij vond alles lekker’

update/video Auto over de kop door botsing op A18 bij Didam: man met spoed naar ziekenhuis

8:51 DIDAM - Twee auto's zijn zaterdag tegen middernacht op elkaar gebotst op de A18 bij Didam, in de richting van knooppunt Oud-Dijk. Een van de wagens sloeg daarbij over de kopen kwam in de berm tot stilstand. De andere kwam 200 meter verderop in de berm terecht.