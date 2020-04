Jasper (33) had zonder dat hij het wist een staafbrandbom in zijn handen

video Topdrukte bij aspergeboe­ren zorgt voor hoge prijzen

15 april Boeren in de regio zagen afgelopen dagen een heuse stormloop op hun landwinkels. De vraag naar asperges was daarbij vaak groter dan het aanbod, wat de prijs opdreef. ‘Een groenteboer in Aalten vroeg er zelfs 35 euro per kilo voor’.