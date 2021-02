Job dient klacht bij gemeente Montferland in na ongewenste brief: hoe komen ze aan mijn gegevens?

Laadplek­ken zijn feestje voor de Teslarij­der in de Liemers: ‘Ideaal’

8 januari DIDAM - Teslarijders in de Liemers worden op hun wenken bediend met een fors aantal laadplekken waar automobilisten met alleen dit merk terecht kunnen. Bij Burger King in Zevenaar staan vijf plekken op een rij en in Duiven staan er nog eens twaalf.