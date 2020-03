Johanna van Uum na corona-avontuur op Madeira: ‘Ik ben getest, ik heb het niet’

Johanna stapte vorige week donderdag met vriendin Janny in een Transavia-toestel voor een rondreis van een week op het eiland Madeira. Ze is dagenlang intensief op stap geweest met een Nederlands reisgezelschap van Kras-reizen bestaande uit 20 personen.



,,Totdat we maandagochtend terugkwamen van een wandeling. Een vrouw uit Friesland meldde bij de reisleidster dat ze niet helemaal lekker was. Een beetje koortsig, ik heb niets van hoesten gemerkt. De reisleidster heeft haar mee naar het ziekenhuis genomen en daar is het coronavirus vastgesteld.”



Het allereerste geval van corona besmetting op het eiland betekende een oploop van politie voor het Quinta do Sol-hotel in Funchal. Het hotel dat 120 gasten kan herbergen werd terstond ontruimd.