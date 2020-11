Jongeren trekken spoor van vernielingen door ’s-Heerenberg; vooral autospiegels doelwit

Wel bijzonder, niet uniek: deze gemeenten gingen Montfer­land voor met terugdraai­en fusie

23 oktober DIDAM - Montferland is niet de eerste gemeente in Nederland die een fusie gedeeltelijk of geheel zou terugdraaien. Alleen als daardoor de oude gemeente Bergh en Didam terug zouden keren, zou er sprake zijn van een unicum.