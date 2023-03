Jos Palm moest schoppen om te ontdekken dat hij bestond: ‘Mijn vader zei: ik had jullie liever begraven dan dit’

U groeide op in Zeddam, als jongste van zes kinderen in een conservatief rooms-katholiek gezin. De titel van uw boek zegt het al: u ruilde God en Maria in voor Marx, Lenin en Mao. Hoe kwam het zover?

,,Ons gezin was voor mijn ouders een soort paradijs op aarde. Het geloof was leidend. Teksten, rituelen, een sprookje. Alles moest kloppen. Mijn oudste broer Peter is de enige die redelijk in de pas is gebleven. De vijf anderen, zus Ineke voorop, radicaliseerden. Ik schrijf letterlijk: beneden in ons huis heersten God, Jezus en Maria. Boven bepaalden Marx, Mao en Lenin de inrichting.”



Uw ouders vonden het verschrikkelijk. Het communisme was de vijand van hun geloof.

,,Het heeft tot grote spanningen geleid. Mijn vader zei ooit: ik had jullie liever begraven dan dit.”



Wat een keiharde uitspraak.

,,Dat was het ook, maar je moet het zien vanuit zijn perspectief. Ooit moest hij aan de hemelpoort aan Petrus uitleggen wat er van zijn kinderen terecht was gekomen. Je bent als ouder verantwoordelijk. Hij was bang voor zijn zielenheil. En voor die van ons.”