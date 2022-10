Jubileumuitvoering Amicitia brengt ook oud-leden weer op het toneel

LOIL - De toneelgroep van Amicitia in Loil bestaat in 2023 honderd jaar. Om dit jubileum te vieren, speelt de vereniging in maart en april drie keer het muzikale blijspel ‘Bloesems’. Niet alleen met de huidige toneelgroep, maar ook met spelers die veertig jaar geleden voor het laatst op het podium stonden.

Bloesems is een bestaand stuk dat Amicitia deels heeft aangepast. ,,Er zit wat minder dans en zang in, zodat het wat eenvoudiger is geworden voor de toneelspelers”, zegt Willem Duis, die samen met Sabine Bolder, Rosalien Branderhorst en Marjo Berentzen de regiegroep vormt. ,,Anders hadden de oud-spelers niet mee kunnen doen en dat wilden we juist wel heel graag.”

De dans wordt uitgevoerd door een dansgroep uit Wehl. ,,Normaal gesproken doen we zoveel mogelijk met onze eigen Amicitia-leden. Maar omdat dit een bijzonder jaar is, hebben we de hulp van andere experts ingeroepen.”

Ook bij het ontwerp en de bouw van het decor krijgt Amicitia hulp. Duis: ,,Daar hebben we Edwin van Onna voor gevraagd. Die brengt de nodige extra creativiteit mee. Daarbij zijn de uitvoeringen nu voor het eerst in de kerk. Het podium, geluid en licht zijn hier allemaal anders. Dat maakt het best spannend.”

Amsterdam en Loil

Het blijspel gaat over de twee jaarlijkse hoogtepunten van het oranjecomité: het uitstapje naar Amsterdam en de lokale viering van Koninginnedag. Na een rondvaart door de Amstedamse grachten belanden ze zelfs in de It, een discotheek die inmiddels niet meer bestaat. Er bloeien ook romances op. Zo ziet een Loilenaar wel wat in een souvenirverkoopster. Eenmaal terug in Loil blijkt dat de koningin haar Koninginnedag in het dorp wil doorbrengen.

Bolder: ,,Het is een heel toegankelijk stuk voor zowel de spelers als het publiek. Het wordt echt een avondje ouderwets lachen. De repetities zijn al hilarisch.”

De voorstellingen zijn op 26 en 29 maart en 1 april.