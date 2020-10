Kasteel Huis Bergh is de afvaldumpingen zat

,,Het gebeurt steeds vaker”, zegt directeur Marijke Brouwer. Iedere keer is een medewerker een paar uur zoet met het opruimen, inladen en wegbrengen van de troep die wordt gedumpt. ,,Allemaal omdat iemand zijn afval niet naar het afvalbrengstation wil brengen.” Normaal gebeurt het één keer per maand dat iemand zijn rommel dumpt in de natuur bij het kasteel, maar afgelopen weekend was de tweede keer deze maand. ,,Het neemt toe", zucht Brouwer. Maar iedere keer wordt het netjes opgeruimd. ,,Je wilt het bos toch mooi houden voor bezoekers.”

Groot probleem

Om het tij te keren postte ze foto's op sociale media. ,,Dat was een tip van een BOA van de gemeente. Er zitten vrij herkenbare spullen tussen, reclamemateriaal. Ik hoop dat mensen die het herkennen contact met ons opnemen. Want we willen een woordje wisselen met degene die dit doet. Het is echt een groot probleem.”



Het afval is gestort links in de wei langs de weg richting Hotel Het Montferland. Wie iets gezien heeft of meer informatie heeft kan contact opnemen met Huis Bergh, info@huisbergh.nl of 0314-661281.