KBO Beek trendsetter nu energiecrisis de kerk noopt tot uitzetten kachel

BEEK - Hoe de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden? De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Beek probeert het vanaf deze maand met het op een groot scherm uitzenden van de zondagse kerkdienst in Didam. Zonder het te beseffen is de plaatselijke KBO daarmee trendsetter.

Door de energiecrisis zijn veel kerkbesturen gedwongen de kachel op het laagste pitje te zetten. Wie de eredienst onder enigszins behaaglijke condities wil volgen is daarom, zeker nu de ‘r’ in de maand is, aangewezen op de streaming ervan. Precies dat is wat de KBO haar vierhonderd leden voortaan dan ook biedt in gemeenschapshuis de Averhof.

Maximaal 10 graden

In de kerkdienst van de Parochie H. Gabriël, bestaande uit elf geloofskernen in de gemeenten Montferland, Doetinchem, Bronckhorst en Zevenaar wordt de nood nog eens nadrukkelijk belicht. De energiekosten zijn schrikbarend gestegen met als gevolg dat de kerken niet warmer meer zullen worden gestookt dan 10 graden.

Quote Ik wist wel van dit initiatief, maar dacht dat het alleen voor eenzame mensen was. Ik woon wel alleen, maar ik voel me niet eenzaam. Maar mensen als ik zijn dus ook welkom Joke Bleekman

‘Komt u naar de kerk, kleedt u dan warm aan of neem een kruik mee’, zo krijgen de kerkgangers vanaf de kansel als tip mee. Het parochiebestuur overweegt daarnaast de aanschaf van uit te delen fleecedekens. Als het niet anders kan, zullen de diensten komende winter zelfs verplaatst worden naar kleinere ruimtes die wel verwarmd kunnen worden.



Precies zoals dat deze zondag al in het gemeenschapshuis de Averhof gebeurt, zij het via een videoverbinding. Waarom zou je voor hooguit enkele tientallen gelovigen ook een hele kerk verwarmen? ‘Hier zit je nog lekker warm’, zo klinkt het dan ook bij de zestien bezoekers die op het KBO-initiatief zijn afgekomen.

Meer interesse

,,Wij beschikken over een combinatie van aardwarmteverwarming en zonnepanelen”, vertelt de 78-jarige KBO-voorzitter Henk ter Voert. ,,Door een deskundige is mij aangeraden de temperatuur hier constant op 19 graden te houden. Dat schijnt efficiënter te zijn dan elke ochtend de hele zaak weer op te warmen. We hebben nog wel een



gasaansluiting, maar we verbruiken nauwelijks nog gas.”

Of de online-uitzending van de Didamse kerkdienst een blijvertje wordt in de Alderhof moet de komende maanden blijken. ,,Naast de dienst bieden we de mensen ook een broodje, iets te drinken en een kop soep aan”, legt Ter Voert uit. ,,De eerste keer, vorige week zondag waren er tien belangstellenden, vandaag zijn er al vijf of zes meer.”



Onder wie Joke Bleekman (87), die vorig weekeinde nog verstek liet gaan. ,,Ik wist wel van dit initiatief, maar dacht dat het alleen voor eenzame mensen was. Ik woon wel alleen, maar ik voel me niet eenzaam. Maar mensen als ik zijn dus ook welkom.”

Lastig collecteren

Ook de volgende week 85 jaar wordende Bets Westerhof is vol lof over deze mogelijkheid de kerkdienst te volgen. ,,Eigenlijk ben ik helemaal geen verenigingsmens, maar de KBO hier doet zoveel goede dingen. Je hoeft niet eenzaam te zijn om hier toch verbondenheid te ervaren.”



Al heeft het op afstand volgen van een kerkdienst ook zijn nadelen. Je zit er misschien warmpjes bij, zingen wordt al snel neuriën en bidden mompelen. Halverwege de dienst blijkt ook nog eens iemand vergeten te zijn het mobieltje uit te zetten. Collecteren op afstand is ook al lastig.



Vandaar dat de bezoekers in plaats van een collectebus het banknummer van de H. Gabriëlparochie voorgeschoteld krijgen.