Kinderburgemeester Sander spreekt zich uit tegen pesten: ‘Niemand vraagt om gepest te worden’

Het is elf uur ’s ochtends als ‘burgemeester’ Sander, compleet met ambtsketen, de klas inloopt van de Pastoor Galamaschool in ’s-Heerenberg. Vandaag is de eerste dag dat hij een klas toespreekt over pesten. Dat het nu gebeurt, is geen toeval: tot en met 30 september is het de Week Tegen Pesten.



Hoewel het een thuiswedstrijd is voor Sander –hij spreekt zijn eigen klas toe – neemt hij zijn taak zeer serieus. Dat merken zijn klasgenoten ook, want als Sander begint te praten is de rest muisstil.