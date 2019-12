Lange file door grenscontrole op A12, duurt tot na de spits

VIDEO Paling verstopt zich in de bodem van Gat van Roelofs in Beek

9:10 BEEK/ LOBITH - En of er wat te zien is in het Gat van Roelofs in Beek. De vaste duiklocatie van het Lobithse Sub Aqua Libera herbergt onder andere zoetwaterpalingen, blijkt uit een van de onderwaterfoto’s. De duikvereniging hield onlangs een fotowedstrijd, zeven leden stuurden hun mooiste creaties in.