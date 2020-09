Lezer helpt ‘dakloze’ Annica (19) aan een huis na overlijden van haar ouders

Het merk ‘Montfer­land’ moet op de kaart komen: ‘Daar worden Achterhoek én Liemers sterker van’

20 augustus DIDAM - Doesburg puilt uit van de toeristen. Dat moet in Montferland toch ook kunnen, vinden ze in de grensgemeente. Hoe? Door het merk ‘Montferland’ op de kaart te zetten. En dat doe je het best met de eigen lokale ondernemers. Ongeveer zoals dat in Doesburg gebeurt.