Lijkwagens, clowns, ufo’s en lachspiegels: anderhalve kilometer griezelen bij ‘één groot spookhuis’ in Braamt

,,We wilden eigenlijk vorig jaar ‘los’, maar dat kon toen niet doorgaan. Voor dit jaar zijn we er helemaal klaar voor”, zegt Martijn Doornink, het brein achter het evenement bij recreatieplas Stroombroek.



,,We hebben acht thema’s: een freaky nonnenhuis, een begraafplaats, een zone over District 7 en ufo’s, een zone met clowns, circus, een gesticht, een Amerikaanse ‘springbreak’ en een verlaten bouwplaats met allerlei enge dingen.”



De acht zones strekken zich uit over een 1,5 kilometer lange ‘horrorroute’ die bezoekers te voet afleggen. ,,Het lijkt een beetje op de Halloweenviering in Walibi, maar ons evenement is meer één groot spookhuis”, zegt Doornink.