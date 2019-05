Loont goedkoop tanken in Duitsland ook als je ver van de grens woont?

62 jaar nadat hij er gedoopt is, neemt diaken Theo afscheid van de kerk in Loil

11 mei LOIL - Voor diaken Theo Reuling is het afscheid van de de Loilse kerk in meerdere opzichten bijzonder. Hij werd er 62 jaar geleden gedoopt. Het is zijn leven lang zijn kerk geweest en hij heeft er eerst als vrijwilliger en later beroepshalve als diaken gewerkt.