Man (54) die nog bijna twee jaar moet zitten aangehouden in 's-Heerenberg

Dat schrijft de politie van Montferland op Facebook. ‘Na intensief en volhardend onderzoek tussen agenten van het team Achterhoek-West, Flexteam Noord- en Oost Gelderland en het CET (Coördinatie Executie Taken) kwam informatie naar voren dat de voortvluchtige zich in ‘s-Heerenberg zou begeven’, aldus de politie.



Ondanks inspanningen van de verdachte om onder de radar te blijven, zagen agenten hem uiteindelijk in een woning. Daar is de man ook aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Arnhem. De verdachte moet nog precies 684 dagen celstraf uitzitten. Het is niet bekend waarvoor de man is veroordeeld.