Man in ’s-Heerenberg richt nepwapen op politie en verwondt agent bij aanhouding

‘Dat er geen oorlog is en dat je alles kan zeggen wat je wilt’; 45 lessen in vrijheid in Didam

21 februari DIDAM - Alle leerlingen van de basisscholen in Didam en Loil krijgen les over de lokale geschiedenis in het teken van het vieren van 75 jaar vrijheid. In Didam en Loil geeft oud-onderwijzer Cor Feenstra namens de Oudheidkundige Vereniging Didam zo'n 45 lessen in vrijheid.