Man uit Didam zwaar mishandeld bij verkeersruzie op A1: duo vast voor poging tot doodslag

Het incident, gisteren op de vluchtstrook langs de A1, leek in eerste instantie een verkeersruzie. De politie in Deventer noemt het vandaag ‘een poging tot doodslag’. De politie is daarom nu op zoek naar getuigen: passerende automobilisten die hebben gezien wat er is gebeurd.

Geel bedrijfsbusje

Twee aanhoudingen

Over waarom er nu sprake is van ‘poging tot doodslag’ zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch: ,,We weten dat er een handgemeen was en een worsteling.’’ Het slachtoffer was flink toegetakeld en moest naar het ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis.



Er is inmiddels al wel met een paar getuigen gesproken, maar de politie hoopt met meer verklaringen een duidelijker beeld te krijgen van wat er is gebeurd.