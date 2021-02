Man uit Doetinchem heeft in handschoenenkastje 50 patronen en sok met vuurwapen

video Herken jij deze vrouw met fel gelakte nagels die betrokken is bij de diefstal van urn met as echtgenote?

3 februari ’S-HEERENBERG - Een gestolen urn met daarin as van zijn echtgenote is weer terug bij een 61-jarige man uit ’s-Heerenberg. Dat blijkt uit een item van Opsporing Verzocht. Dat televisieprogramma liet dinsdagavond beelden zien van twee vrouwen die in Wageningen pinnen met een gestolen creditcard, die ook was buitgemaakt tijdens die inbraak.