Man verdacht van aansteken uitslaande woningbrand in ’s Heerenberg

’s-Heerenberg werd die nacht opgeschrikt door een flinke, uitslaande brand. De bewoner was ten tijde van de brand niet thuis, maar meldde zich later bij de politie. Een kat die in de woning was, is door de brandweer gered.



,,Ik hoorde een enorme knal, mijn rolluiken trilden helemaal. Toen ik die open deed zag ik vooral veel witte rook en heel veel politie”, zei de buurvrouw die pal tegenover de uitgebrande woning woont daar destijds over.