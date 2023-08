Mark (40) was pornoverslaafd en depressief, nu heeft zijn leven weer zin: ‘Nog twintig jaar, waarom niet?’

Ruzie met biljartkeu en mes in Doetinchem, politie pakt jongeman op

Een ruzie bij een dagopvang voor dak- en thuislozen aan de Dr. Huber Noodtstraat in Doetinchem is flink uit de hand gelopen. De politie is met spoed uitgerukt naar de ruzie. Een ruzie waarbij een biljartkeu en mes zijn gebruikt.