Meer klanten naar de Voedselbank, terwijl de echte klap nog moet komen

Voetbal­veld Lengel is alterna­tief voor vervuilde speeltuin vol glas, asbest en puin

13 augustus ‘s-HEERENBERG - Het braak liggende voetbalveld in Lengel wordt in gebruik genomen als tijdelijke speelplek. Het moet een alternatief bieden voor de kinderen die niet in de vervuilde speeltuin aan het Rodingsveen in ‘s-Heerenberg-Oost terecht kunnen.